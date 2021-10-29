Нынешний глава ВОЗ может остаться на второй срок, - Reuters

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус готовится остаться на второй срок на этой должности. Нынешний руководитель пользуется поддержкой ведущих стран мира.

Как отмечает Reuters, Гебрейесус может остаться на второй пятилетний срок, поскольку он является единственным кандидатом, которого выдвинули 28 стран. На первый срок он был избран в мае 2017 года, до этого занимал должности министра здравоохранения и иностранных дел Эфиопии.

Как пишет издание, его позиции не пошатнул даже скандал в Демократической Республике Конго, связанный с тем, что около 83 гуманитарных работников, четверть из которых нанята ВОЗ, были вовлечены в сексуальную эксплуатацию и насилие во время эпидемии Эболы в 2018-2020 годах.

Сообщается, что Тедрос получил поддержку со стороны Франции и Германии, других членов Европейского союза, а также трех африканских стран - Ботсваны, Кении и Руанды. Британии, Китая, России и США пока нет среди стран, которые поддерживают его кандидатуру.

"ВОЗ может объявить, что к крайнему сроку 23 сентября 2021 года государствами-членами был предложен единственный кандидат: доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, который является действующим генеральным директором", - говорится в заявлении ВОЗ.

При этом Reuters отмечает, что Эфиопия отказалась выдвинуть его на второй срок из-за разногласий по поводу конфликта в регионе Тыграй на севере страны. По словам африканских дипломатов, вопрос настолько деликатен, что Африканский союз даже не обсуждал назначение Гебрейесуса на своем последнем саммите в этом месяце.