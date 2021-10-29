Нинішній глава ВООЗ може залишитися на другий термін, - Reuters

Як зазначає Reuters, Гебреєсус може залишитися на другий п'ятирічний термін, оскільки він є єдиним кандидатом, якого висунули 28 країн. На перший термін він був обраний в травні 2017 року, до цього обіймав посади міністра охорони здоров'я та закордонних справ Ефіопії.

Як пише видання, його позиції не похитнув навіть скандал в Демократичній Республіці Конго, пов'язаний з тим, що близько 83 гуманітарних працівників, чверть з яких найнята ВООЗ, були залучені до сексуальної експлуатації та насильства під час епідемії Еболи в 2018-2020 роках.

Повідомляється, що Тедрос отримав підтримку з боку Франції та Німеччини, інших членів Європейського союзу, а також трьох африканських країн - Ботсвани, Кенії та Руанди. Британії, Китаю, Росії і США поки немає серед країн, які підтримують його кандидатуру.

"ВООЗ може оголосити, що до крайнього терміну 23 вересня 2021 року державами-членами був запропонований єдиний кандидат: доктор Тедрос Адханом Гебреєсус, який є чинним генеральним директором", - йдеться в заяві ВООЗ.

При цьому Reuters зазначає, що Ефіопія відмовилася висунути його на другий термін через розбіжності з приводу конфлікту в регіоні Тиграй на півночі країни. За словами африканських дипломатів, питання настільки делікатне, що Африканський союз навіть не обговорював призначення Гебреєсуса на своєму останньому саміті в цьому місяці.