В нынешних условиях вводить накопительную пенсионную систему нельзя, - эксперт

Введение накопительного уровня пенсионной системы в условиях слабой экономики приведет к обесцениванию пенсионных накоплений граждан, поэтому сейчас эта реформа не ко времени.

Об этом заявил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире "Украина 24".

"Когда мы говорим о накопительной системе, то мы должны понимать, что деньги должны быть не только сохранены, но и приумножены. На сегодняшний момент сила украинской экономики является настолько слабой, что гарантировать в этой ситуации сохранение денег на любых счетах, а особенно негосударственных, будет чрезвычайно трудно", - сказал Пендзин.

Он также привел пример, с какой скоростью украинская валюта обесценилась.

"Представьте себе, что вы вложили условную гривну в 1996 году в накопительную систему. Тогда за один доллар давали 1,67 грн. Сейчас за 1 доллар дают 28 грн. Вы представляете, каким должен быть актив, чтобы за этот период не обесценить ваши счета? Так что, собственно, самая большая проблема на сегодняшний момент - это стабильность и сила экономики", - резюмировал эксперт.

По его словам, другие страны уже имеют негативный опыт внедрения накопительной системы в похожих с Украиной условиях, и нам не стоит его повторять.

"Есть опыт накопительной системы, которая происходила в других странах, в частности у наших соседей, где такие же слабые экономики. Они заканчивались нехорошо и в результате люди реально теряли деньги, а их средства с накопительных счетов просто были списаны в единый пенсионный фонд", - рассказал Пендзин.

Он подчеркнул: поскольку в слабых экономиках накопительные системы не работают, введение ее в Украине сейчас, по его мнению, не ко времени.

"Придет время, когда украинская экономика перестанет быть сырьевой, когда она станет сильной, когда наши доходы будут больше. Я думаю, что это не скоро будет", - считает Пендзин.

Напомним, ранее экономист Борис Кушнирук отметил, что предлагаемые властью законопроекты по внедрению накопительного уровня пенсионной системы не предусматривают механизмов защиты сбережений граждан. По его мнению, эта реформа выгодна только финансовым посредникам.

В то же время экономист Павел Кухта подчеркнул: пенсионная реформа не должна увеличивать налоговую нагрузку на бизнес, иначе он уйдет "в тень".

Как известно, в Верховной раде зарегистрировано два законопроекта относительно пенсионной реформы - депутатский "Об обязательном накопительном пенсионном обеспечении" (реестр. №2683) и правительственный "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" (реестр.№4408), каждый из которых предполагает дополнительные расходы для бизнеса.