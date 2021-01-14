В нинішніх умовах запроваджувати накопичувальну пенсійну систему не можна, - експерт

Запровадження накопичувального рівня пенсійної системи в умовах слабкої економіки призведе до знецінення пенсійних накопичень громадян, тож нині ця реформа не на часі.

Про це заявив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі "Україна 24".

"Коли ми говоримо про накопичувальну систему, то ми маємо розуміти, що гроші мають бути не тільки збережені, а і примножені. На сьогоднішній момент сила української економіки є настільки слабкою, що гарантувати в цій ситуації збереження грошей на будь-яких рахунках, а особливо недержавних, буде надзвичайно важко", - сказав Пендзин.

Він також навів приклад, з якою швидкістю знецінилася українська валюта.

"Уявіть собі, що ви вклали умовну гривню в 1996 році в накопичувальну систему. Тоді за один долар давали 1,67 грн. Зараз за 1 долар дають 28 грн. Ви уявляєте, яким має бути актив, щоб за цей період не знецінити ваші рахунки? Так що, власне, найбільша проблема на сьогоднішній момент - це є стабільність і сила економіки", - резюмував експерт.

За його словами, інші країни вже мають негативний досвід запровадження накопичувальної системи в схожих з Україною умовах, і нам не варто його повторювати.

"Є досвід, власне, накопичувальної системи, яка відбувалася в інших країнах, зокрема у наших сусідів, де такі самі слабкі економіки. Вони закінчувалися недобре і в результаті люди реально втрачали гроші, а їх кошти з накопичувальних рахунків просто були списані в єдиний пенсійний фонд", - розповів Пендзин.

Він наголосив: оскільки в слабких економіках накопичувальні системи не працюють, запровадження її в Україні нині, на його думку, не на часі.

"Час прийде, коли українська економіка перестане бути сировинною, коли вона стане потужною, коли наші доходи будуть більші. Я думаю, що це не незабаром буде", - вважає Пендзин.

Нагадаємо, раніше економіст Борис Кушнірук зазначив, що запропоновані владою законопроекти щодо впровадження накопичувального рівня пенсійної системи не передбачають механізмів захисту заощаджень громадян. На його думку, ця реформа вигідна лише фінансовим посередникам.

Водночас економіст Павло Кухта наголосив: пенсійна реформа не повинна збільшувати податкове навантаження на бізнес, інакше він піде "у тінь".

Як відомо, у Верховній раді зареєстровано два законопроекти щодо пенсійної реформи - депутатський "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" (реєстр. №2683) та урядовий "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи" (реєстр.№4408), кожен з яких передбачає додаткові витрати для бізнесу.