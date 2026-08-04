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Nvidia запускає ШІ на Місяць: ровери навчаться діяти без команд із Землі

16:32 04.08.2026 Вт
2 хв
Автономні пристрої не потребуватимуть втручання людини?
aimg Ольга Завада
Місяцеходи Lunar Outpost отримають ШІ-платформу Nvidia (фото: Pexels)

Nvidia допоможе перенести штучний інтелект безпосередньо на Місяць. Разом із Lunar Outpost компанія створює систему, яка дозволить космічним апаратам самостійно обробляти дані без затримок.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Lunar Outpost.

Які цілі?

Головним завданням бортового ШІ стане забезпечення повної автономності роверів, які беруть участь у місячній програмі NASA Artemis.

Замість тривалого чекання команд із Землі ШІ-система прямо на борту відповідатиме за

  • побудову карт рельєфу,
  • автономну навігацію,
  • обробку наукових даних,
  • керування зв'язком.

Перше практичне випробування технологій очікується наприкінці 2026 року в межах місії Lunar Voyage 2.

Ракета-носій Falcon 9 від SpaceX доставить апарат до аномальної місячної структури Райнер Ґамма.

У цій експедиції Lunar Outpost також співпрацює з General Motors та Goodyear над створенням конструкції місяцеходу.

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Еволюція місій: дослідницький вектор

Для Lunar Outpost це не перший космічний проєкт: раніше компанія асистувала NASA та Массачусетському технологічному інституту (MIT) у експерименті MOXIE з виробництва кисню на Марсі в період із 2021 по 2023 рік.

Однак нова лінійка місячних апаратів орієнтована на значно масштабніші завдання:

На противагу повній залежності від земних командних центрів, модулі Nvidia Jetson оброблятимуть інформацію в режимі реального часу;

У наступних місіях Lunar Voyage 3 та Lunar Voyage 5 розробники планують реалізувати перший в історії досвід спільної людсько-роботизованої дослідницької місії на іншій планеті;

Для забезпечення прямої відеотрансляції та мапування під час робочо-астронавтських висадок застосують спеціальний модуль Nvidia Space-1 Vera Rubin.

Загалом компанія Lunar Outpost законтрактована на проведення десяти місячних та навколомісячних місій до 2030 року.

Виробник розраховує, що апаратна платформа Nvidia Jetson та програмні бібліотеки CUDA-X стануть базовим стандартом для кожної з них.

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NASAШтучний інтелект