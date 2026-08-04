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Nvidia запускает ИИ на Луну: роверы научатся действовать без команд с Земли

16:32 04.08.2026 Вт
2 мин
Автономные устройства не потребуют вмешательства человека?
aimg Ольга Завада
Луноходы Lunar Outpost получат ИИ-платформу Nvidia (фото: Pexels)

Nvidia поможет перенести искусственный интеллект прямо на Луну. Вместе с Lunar Outpost компания создает систему, позволяющую космическим аппаратам самостоятельно обрабатывать данные без задержек.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Lunar Outpost.

Какие цели?

Главной задачей бортового ИИ станет обеспечение полной автономности роверов, участвующих в месячной программе NASA Artemis.

Вместо длительного ожидания команд с Земли ИИ-система прямо на борту будет отвечать за

  • построение карт рельефа,
  • автономную навигацию,
  • обработку научных данных,
  • управление связью.

Первое практическое испытание технологий ожидается в конце 2026 года в рамках миссии Lunar Voyage 2.

Ракета-носитель Falcon 9 от SpaceX доставит аппарат в аномальную лунную структуру Райнер Гамма.

В этой экспедиции Lunar Outpost также сотрудничает с General Motors и Goodyear по созданию конструкции лунохода.

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Эволюция миссий: исследовательский вектор

Для Lunar Outpost это не первый космический проект: ранее компания ассистировала NASA и Массачусетскому технологическому институту (MIT) в эксперименте MOXIE по производству кислорода на Марсе в период с 2021 по 2023 год.

Однако новая линейка лунных аппаратов ориентирована на более масштабные задачи:

В противовес полной зависимости от земных командных центров, модули Nvidia Jetson будут обрабатывать информацию в режиме реального времени;

В последующих миссиях Lunar Voyage 3 и Lunar Voyage 5 разработчики планируют реализовать первый в истории опыт совместной человеческо-роботизированной исследовательской миссии на другой планете;

Для обеспечения прямой видеотрансляции и мапировки во время рабоче-астронавтских высадок применят специальный модуль Nvidia Space-1 Vera Rubin.

Компания Lunar Outpost законтрактована на проведение десяти месячных и околомесячных миссий до 2030 года.

Производитель рассчитывает, что аппаратная платформа Nvidia Jetson и программные библиотеки CUDA-X станут базовым стандартом для каждой из них.

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