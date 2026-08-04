Nvidia запускает ИИ на Луну: роверы научатся действовать без команд с Земли

Какие цели?

Главной задачей бортового ИИ станет обеспечение полной автономности роверов, участвующих в месячной программе NASA Artemis.

Вместо длительного ожидания команд с Земли ИИ-система прямо на борту будет отвечать за

построение карт рельефа,

автономную навигацию,

обработку научных данных,

управление связью.

Первое практическое испытание технологий ожидается в конце 2026 года в рамках миссии Lunar Voyage 2.

Ракета-носитель Falcon 9 от SpaceX доставит аппарат в аномальную лунную структуру Райнер Гамма.

В этой экспедиции Lunar Outpost также сотрудничает с General Motors и Goodyear по созданию конструкции лунохода.

Эволюция миссий: исследовательский вектор

Для Lunar Outpost это не первый космический проект: ранее компания ассистировала NASA и Массачусетскому технологическому институту (MIT) в эксперименте MOXIE по производству кислорода на Марсе в период с 2021 по 2023 год.

Однако новая линейка лунных аппаратов ориентирована на более масштабные задачи:

В противовес полной зависимости от земных командных центров, модули Nvidia Jetson будут обрабатывать информацию в режиме реального времени;

В последующих миссиях Lunar Voyage 3 и Lunar Voyage 5 разработчики планируют реализовать первый в истории опыт совместной человеческо-роботизированной исследовательской миссии на другой планете;

Для обеспечения прямой видеотрансляции и мапировки во время рабоче-астронавтских высадок применят специальный модуль Nvidia Space-1 Vera Rubin.

Компания Lunar Outpost законтрактована на проведение десяти месячных и околомесячных миссий до 2030 года.

Производитель рассчитывает, что аппаратная платформа Nvidia Jetson и программные библиотеки CUDA-X станут базовым стандартом для каждой из них.