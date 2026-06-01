Новий чип Nvidia змінить архітектуру комп'ютерів: що відомо про RTX Spark

Відбувається перевинайдення ПК?

Генеральний директор компанії Дженсен Хуанг презентував новинку у Тайбеї напередодні старту великої технологічної виставки Computex. За його словами, розробка є настільки ж масштабною подією для індустрії, як свого часу була трансформація звичайних мобільних телефонів на сучасні смартфони.

Новий чип RTX Spark є центральним процесором (CPU), тобто головним "мозком" комп'ютера. Хуанг підкреслює: новинка відрізняється від звичних графічних чипів (GPU) компанії.

Потужності процесора вистачить для миттєвого запуску складних ШІ-агентів, обробки сейсмічних даних чи проведення астрофізичних розрахунків безпосередньо на портативному пристрої.

Перші комп'ютери та ноутбуки на базі цієї платформи з'являться на ринку вже восени цього року. Створення нових пристроїв уже підтвердили Dell та Lenovo.

Експансія ринку

Аналітики та інвестори галузі вже назвали реліз прямою загрозою для чинних лідерів ринку. Наразі капіталізація Nvidia перевищила 3 трильйони доларів, а це більше за ВВП багатьох розвинених країн. Експерти пророкують, що новий процесор дозволить компанії побудувати наскрізну апаратну монополію.

Головні наслідки появи чипа RTX Spark

Удар по конкурентах - першими жертвами на ринку стануть Intel та AMD, чиї архітектури процесорів тепер під загрозою;

Зміна розробки - Nvidia змусить програмістів створювати нові софтверні ШІ-продукти саме під своє залізо;

Висока вартість - через дефіцит чипів пам'яті кінцева ціна нових ноутбуків буде "надзвичайно високою" для пересічних покупців.

Під час виступу Дженсен Хуанг також зачепив тему масових звільнень через розвиток нейромереж, назвавши такі побоювання "абсолютною нісенітницею". Він наголосив, що корисний ШІ вже прийшов у світ: він генерує прибутки та ВВП, а кількість вакансій для програмних інженерів на тлі ШІ-буму насправді лише зростає.