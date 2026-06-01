Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Новый чип Nvidia изменит архитектуру компьютеров: что известно о RTX Spark

13:12 01.06.2026 Пн
2 мин
Разработка американского техногиганта может полностью перекроить рынок ПК
aimg Ольга Завада
Nvidia RTX Spark изменит правила игры (скриншот: Nvidia)

Компания Nvidia официально представила новый сверхмощный процессор RTX Spark для компьютеров и ноутбуков на Windows. Релиз считается прямой попыткой завоевать рынок ПК нового поколения с интегрированным искусственным интеллектом.

Происходит переизобретение ПК?

Генеральный директор компании Дженсен Хуанг презентовал новинку в Тайбэе накануне старта крупной технологической выставки Computex. По его словам, разработка является столь же масштабным событием для индустрии, как в свое время была трансформация обычных мобильных телефонов в современные смартфоны.

Новый чип RTX Spark является центральным процессором (CPU), то есть главным "мозгом" компьютера. Хуанг подчеркивает: новинка отличается от привычных графических чипов (GPU) компании.

Мощности процессора хватит для мгновенного запуска сложных ИИ-агентов, обработки сейсмических данных или проведения астрофизических расчетов непосредственно на портативном устройстве.

Первые компьютеры и ноутбуки на базе этой платформы появятся на рынке уже осенью этого года. Создание новых устройств уже подтвердили Dell и Lenovo.

Экспансия рынка

Аналитики и инвесторы отрасли уже назвали релиз прямой угрозой для действующих лидеров рынка. Сейчас капитализация Nvidia превысила 3 триллиона долларов, а это больше ВВП многих развитых стран. Эксперты предсказывают, что новый процессор позволит компании построить сквозную аппаратную монополию.

Главные последствия появления чипа RTX Spark

Удар по конкурентам - первыми жертвами на рынке станут Intel и AMD, чьи архитектуры процессоров теперь под угрозой;

Изменение разработки - Nvidia заставит программистов создавать новые софтверные ИИ-продукты именно под свое железо;

Высокая стоимость - из-за дефицита чипов памяти конечная цена новых ноутбуков будет "чрезвычайно высокой" для рядовых покупателей.

Во время выступления Дженсен Хуанг также затронул тему массовых увольнений из-за развития нейросетей, назвав такие опасения "абсолютной чушью". Он отметил, что полезный ИИ уже пришел в мир: он генерирует доходы и ВВП, а количество вакансий для программных инженеров на фоне ИИ-бума на самом деле только растет.

