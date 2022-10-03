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Nvidia повінстю зачиняє офіси в Росії після зупинки продажів у березні

Фото: Nvidia повінстю зачиняє офіси в Росії після зупинки продажів у березні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Американська компанія Nvidia прийняла рішення зачинити усі свої офіси на території Росії до кінця жовтня через "неможливість забезпечити ефективну роботу співробітників".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Наразі у компанії на території Росії працюють 240 осіб, які зможуть переїхати до іншої країни, або ж звільнитись за угодою сторін.

Згідно з даними джерел, компанія вже почала активно вивозити на чартерних літаках співробітників, які готові продовжити роботу в іншій країні. Представники Nvidia наразі не прокоментували цю інформацію.

Ще до вторгнення Росії на територію України в компанії працювали більше 300 співробітників, однак наразі їх кількість зменшилась до 240. Переважно це інженери.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Nvidia припинила продажі своєї продукції на території Російської Федерації ще в березні поточного року. Рішення було прийняте через вторгнення країни на територію України.

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