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Nvidia закрывает офисы в России после остановки продаж в марте

Фото: Nvidia закрывает офисы в России после остановки продаж в марте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Американская компания Nvidia приняла решение закрыть все свои офисы на территории России до конца октября из-за "невозможности обеспечить эффективную работу сотрудников".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Сейчас в компании на территории России работают 240 человек, которые смогут переехать в другую страну, или уволиться по соглашению сторон.

Согласно данным источников, компания уже начала активно вывозить на чартерных самолетах сотрудников, готовых продолжить работу в другой стране. Представители Nvidia пока не прокомментировали эту информацию.

Еще до вторжения России на территорию Украины в компании работали более 300 сотрудников, однако их количество уменьшилось до 240. Преимущественно это инженеры.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Nvidia прекратила продажи своей продукции на территории Российской Федерации еще в марте этого года. Решение было принято из-за вторжения страны на территорию Украины.

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