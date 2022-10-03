Nvidia закрывает офисы в России после остановки продаж в марте

Американская компания Nvidia приняла решение закрыть все свои офисы на территории России до конца октября из-за "невозможности обеспечить эффективную работу сотрудников".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

Сейчас в компании на территории России работают 240 человек, которые смогут переехать в другую страну, или уволиться по соглашению сторон.

Согласно данным источников, компания уже начала активно вывозить на чартерных самолетах сотрудников, готовых продолжить работу в другой стране. Представители Nvidia пока не прокомментировали эту информацию.

Еще до вторжения России на территорию Украины в компании работали более 300 сотрудников, однако их количество уменьшилось до 240. Преимущественно это инженеры.