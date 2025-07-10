Випередила Apple і Microsoft: Nvidia стала найдорожчою компанією у світі

Зазначається, що в середу, 9 липня, ринкова вартість компанії перевищила 4 трлн доларів. На даний момент це найдорожча компанія у світі. Її тріумф стався завдяки буму попиту на технології штучного інтелекту.

Акції розробника мікросхем зросли на 2,8%, до історичного максимуму 164,42 долара за штуку. За підсумками торгової сесії акції Nvidia завершили 9 липня зі зростанням на 1,80%, що забезпечило компанії ринкову вартість у 3,97 трлн доларів.

Стрімке зростання акцій Nvidia відбулося після млявого початку року, коли поява дешевшої китайської AI-моделі, розробленої DeepSeek, похитнула довіру до акцій, пов’язаних із сектором ШІ.

В агентстві нагадали, що вперше Nvidia досягла ринкової вартості в 1 трлн доларів у червні 2023 року і потроїла її менш ніж за рік, зробивши це швидше, ніж Apple і Microsoft - єдині інші американські компанії з капіталізацією понад 3 трлн доларів.

Наразі Microsoft є другою за вартістю компанією у США з ринковою капіталізацією 3,74 трлн доларів, а третьою є Apple - 3,14 трлн доларів.

За даними LSEG, вартість Nvidia наразі перевищує сукупну капіталізацію фондових ринків Канади та Мексики, а також перевищує загальну вартість усіх публічних компаній Великої Британії.

Фінансові показники компанії теж вражають. Так, у першому кварталі Nvidia зафіксувала загальний виторг у 44,1 млрд доларів, що на 69% більше, ніж роком раніше.

На другий квартал компанія прогнозує доходи в розмірі 45 млрд доларів із можливим відхиленням у межах ±2%. Результати за цей період Nvidia оприлюднить 27 серпня.