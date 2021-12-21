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Вихідні дні в січні 2022: коли будемо відпочивати

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Україна, Вівторок 21 грудня 2021 17:48
Вихідні дні в січні 2022: коли будемо відпочивати Фото: у січні українців чекають 12 вихідних і 19 робочих днів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У січні 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 19 робочих днів і 12 вихідних. У першому місяці року буде два періоди по три вихідних дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.

Новий рік (1 січня) цього року випадає на суботу. Вихідний день переноситься на понеділок, 3 січня. Таким чином, вихідними будуть три дні поспіль.

Різдво Христове (7 січня) випадає на п'ятницю, завдяки чому також буде три вихідних - з 7 по 9 січня.

Вихідні дні в січні 2022: коли будемо відпочивати

Нагадаємо, у 2022 році в Україні робочими днями будуть 249 з 365 календарних днів. Разом з тим в році буде 116 днів, коли робота не проводиться, серед яких 105 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.

Крім того, Кабінет міністрів переніс два робочих дні: з понеділка 7 березня на суботу 12 березня і з понеділка 27 червня на суботу 2 липня. Таким чином, по чотири вихідних поспіль буде з 5 по 8 березня і з 25 по 28 червня.

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