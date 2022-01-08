В январе повышение пенсий получат две категории украинцев

В частности, с 1 января вступают в силу изменения в закон о социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, в рамках которого выплаты получат около 39 тысяч человек.

Пенсий людям, которые получили инвалидность в результате аварии на ЧАЭС, будут исчисляться, исходя из пятикратного размера минимальной заработной платы на 1 января соответствующего года (6500 гривен).

Так, выплаты для чернобыльцев, получивших в результате аварии на ЧАЭС инвалидность, составят:

для первой группы - 16 080 гривен,

для второй группы-12 987 гривен,

для третьей группы-8 917 гривен.

Также в январе установят надбавку в 9% к пенсии по возрасту женщинам, родившимся в 1962 году.