У січні підвищення пенсій отримають дві категорії українців

Зокрема, з 1 січня набувають чинності зміни до закону соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, у рамках якого виплати отримають близько 39 тисяч осіб.

Пенсій людям, що отримали інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС, будуть обчислюватись, виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня відповідного року (6500 гривень).

Так, виплати для чорнобильців, які отримали в результаті аварії на ЧАЕС інвалідність, складуть:

для першої групи - 16 080 гривень,

для другої групи - 12 987 гривень,

для третьої групи - 8 917 гривень.

Також у січні встановлять набавку у 9% до пенсії за віком жінкам, які народилися у 1962 році.