У січні безкоштовну допомогу при пологах отримали понад 29 тисяч українок

У січні цього року в Україні безоплатну допомогу при пологах отримали понад 29 тисяч пацієнток. Національна служба здоров’я уклала договори з майже 400 медичними закладами на надання допомоги при пологах.

Вказано, що на сьогодні НСЗУ виплатила цим закладам понад один мільярд 763 мільйони гривень за надання допомоги пацієнткам. З них - понад 236 мільйонів у 2021 році.

"У 2021 році найбільше коштів отримали: Київський пологовий будинок № 5 (4 млн 700 тис. грн), перинатальний центр Києва - 4 млн 500 тис. грн), Львівський клінічний пологовий будинок №1 (понад 3 млн 400 тис. грн)", - інформують у відомстві.

При цьому до безоплатного пакету допомоги при пологах входить:

моніторинг стану вагітної, породіллі та новонародженого,

медична допомога при фізіологічних пологах, що надається черговою акушерською бригадою,

допомога при ускладнених пологах та кесаревому розтині,

зниження больових відчуттів у жінки під час пологів, зокрема епідуральна анестезія,

стабілізація стану дитини після народження,

вакцинація немовляти, згідно з Національним календарем профілактичних щеплень,

лікарські засоби з Нацпереліку та витратні матеріали, а також ті лікарські засоби, що закуповуються МОЗ у централізованому порядку,

харчування під час перебування у стаціонарі.

Підкреслюється, що українки мають право на вибір пологового будинку, в якому народжуватимуть. Місце проживання чи прописки не має значення. Жодних благодійних внесків платити не потрібно.

Разом з тим перебування у палаті підвищеного комфорту та інші додаткові послуги (зокрема, поліпшений сервіс) належать до категорії платних послуг. Оплата має здійснюватися у вигляді офіційних платежів за тарифами, які затверджено органом місцевого самоврядування, що є власником закладу охорони здоров’я.