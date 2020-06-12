За январь-июль 2019 года у украинцев украли минимум 40 млрд грн НДС, - Володина

Согласно документально зафиксированных данных за январь-июль 2019 года объем преступных схем предыдущей власти составляет 235 млрд грн. Так, в указанный период только самого НДС у народа Украины украли на минимум 39,3 млрд грн.

Об этом заявила нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Дарья Володина на своей странице в Facebook.

"Это только за 7 месяцев 2019 года. И это только налоговая. А легендарная таможня, которая пока что по непонятным причинам остается вне пристального информационной вниманием ВСК? Вдумайтесь, на какие же цифры можно выйти, если проанализировать все годы правления Порошенко? Думаю, что этот вопрос интересует не только меня, а и всю Украину. Особенно правоохранительные органы" - написала Володина.

Таким образом, по ее мнению, народные избранники "очень недооценили масштабы коррупции и кто за этим стоял и стоит".

Нардеп добавила, что все цифры, которые она приводит, подтверждаются соответствующими документами и подписями, с конкретными именами и фамилиями.

"Весьма интересно, что ответственными за “махинации с НДС”, точнее за псевдоборьбу с ними, по моей информации, в этот период были Н. Чмерук, Н. Рубан и И. Антоненко. Это те самые люди, которых недавно было вновь назначено в ГНС. Резонный вопрос - для чего?" - заметила нардеп и подчеркнула, что все эти факты обязательно станут предметом обсуждения на следующем заседании комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Володина также отметила, что имеющуюся у нее информацию она передает членам ВСК, правоохранителям и берет на собственный депутатский контроль ход и результаты ее рассмотрения.

Напомним, что в период с 10 сентября 2018 по 15 июля 2019 года и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины был Александр Власов.

В свою очередь, Евгений Бамбізов занимал должность заместителя председателя ГФС – руководителя Офиса крупных плательщиков налогов с 4 июля 2018 по 10 сентября 2019 года.