За січень-липень 2019 року в українців вкрали щонайменше 40 млрд грн ПДВ, - Володіна

Згідно документально зафіксованих даних за січень-липень 2019 року об’єм злочинних схем попередньої влади становить 235 млрд грн. Так, у зазначений період лише самого ПДВ у народу України вкрали на щонайменше 39,3 млрд грн.

Про це заявила нардеп, член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Дар’я Володіна на своїй сторінці у Facebook.

"Це лише за 7 місяців 2019 року. І це лише податкова. А легендарна митниця, яка поки що із незрозумілих причин залишається поза пильною інформаційною увагою ТСК? Вдумайтесь, на які ж цифри можна вийти, якщо проаналізувати всі роки правління Порошенка? Думаю, що це питання цікавить не лише мене, а й усю Україну. Особливо правоохоронні органи" - написала Володіна.

Таким чином, на її думку, народні обранці "дуже недооцінили масштаби корупції і хто за цим стояв і стоїть".

Нардеп додала, що усі цифри, які вона наводить, підтверджуються відповідними документами та підписами, з конкретними іменами та прізвищами.

"Вельми цікаво, що відповідальними за “махінації з ПДВ”, точніше за псевдоборотьбу з ними, за моєю інформацією, у цей період були М. Чмерук, Н. Рубан та І. Антоненко. Це ті самі люди, яких нещодавно було знов призначено в ДПС. Резонне питання - для чого?" - зауважила нардеп і наголосила, що всі ці факти обов’язково стануть предметом обговорення на наступному засіданні комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Також Володіна зазначила, що наявну у неї інформацію вона передає членам ТСК, правоохоронцям та бере на власний депутатський контроль хід та результати її розгляду.

Нагадаємо, що у період з 10 вересня 2018 по 15 липня 2019 року в.о. голови Державної фіскальної служби України був Олександр Власов.

Своєю чергою, Євген Бамбізов обіймав посаду заступника голови ДФС – керівника Офісу великих платників податків з 4 липня 2018 по 10 вересня 2019 року.