Что нужно знать перед вылетом из Украины: рекомендации по тестированию на COVID-19
Фото: МИД дал рекомендации по тестированию на COVID-19 перед вылетом из Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министерство иностранных дел Украины рассказало, что нужно знать перед вылетом из страны. Ведомство предоставило рекомндации по тестированию на коронавирус перед вылетом.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Сертификат ПЦР-теста должен быть выдан лабораторией, которая зарегистрирована в Украине в соответствии с действующим законодательством.
Документ должен содержать:
- печать заведения,
- подпись врача или QR-код,
- перевод на иностранный язык, обычно английский.
На сайте Центра общественного здоровья Украины можно ознакомиться с перечнем верифицированных Минздравом лабораторий Украины, тестирующих на COVID-19 методом ПЦР.
Перечень признанных вакцин и подробные условия въезда в страны можно найти на сайте МИД Украины.