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Что нужно знать перед вылетом из Украины: рекомендации по тестированию на COVID-19

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Киев, Четверг 12 августа 2021 10:43
Что нужно знать перед вылетом из Украины: рекомендации по тестированию на COVID-19 Фото: МИД дал рекомендации по тестированию на COVID-19 перед вылетом из Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство иностранных дел Украины рассказало, что нужно знать перед вылетом из страны. Ведомство предоставило рекомндации по тестированию на коронавирус перед вылетом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Сертификат ПЦР-теста должен быть выдан лабораторией, которая зарегистрирована в Украине в соответствии с действующим законодательством.

Документ должен содержать:

  • печать заведения,
  • подпись врача или QR-код,
  • перевод на иностранный язык, обычно английский.

На сайте Центра общественного здоровья Украины можно ознакомиться с перечнем верифицированных Минздравом лабораторий Украины, тестирующих на COVID-19 методом ПЦР.

Перечень признанных вакцин и подробные условия въезда в страны можно найти на сайте МИД Украины.

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