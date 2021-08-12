Що потрібно знати перед вильотом з України: рекомендації щодо тестування на COVID-19
Фото: МЗС надало рекомендації щодо тестування на COVID-19 перед вильотом з України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністерство закордонних справ України розповіло, що потрібно знати перед вильотом з країни. Відомство надало рекомндації щодо тестування на коронавірус перед вильотом.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Сертифікат ПЛР-тесту має бути виданий лабораторією, яка зареєстрована в Україні відповідно до чинного законодавства.
Документ повинен містити:
- печатку закладу,
- підпис лікаря або QR-код,
- переклад на іноземну мову, зазвичай англійську.
На сайті Центру громадського здоров’я України можна ознайомитися з переліком верифікованих МОЗ лабораторій України, що тестують на COVID-19 методом ПЛР.
Перелік визнаних вакцин та докладні умови в’їзду в країни можна знайти на сайті МЗС України.