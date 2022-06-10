Нужно заплатить до 25 числа или будут проблемы: какие условия действуют в ПриватБанке

ПриватБанк с 1 июня отменил кредитные каникулы, которые действовали с начала войны. Льготная ставка кредитования будет применяться только в случае уплаты до 25 числа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
"ПриватБанк возобновляет кредитование по кредитным картам и предлагает возможность все лето пользоваться деньгами по льготной ставке, которая составляет 1,7%. Для этого достаточно ежемесячно вносить обязательный платеж вовремя, до 25 числа", - говорится в сообщении.
Если же не погасить минимальный платеж, проценты будут начисляться по стандартным ставкам:
Напомним, государственный ПриватБанк решил не продлевать "кредитные каникулы", которые действовали с 1 марта до 1 июня 2022 года. В то же время банк возобновляет активный режим кредитования по кредитным картам и продлевает льготные условия.
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