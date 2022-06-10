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Потрібно заплатити до 25 числа або будуть проблеми: які умови діють у ПриватБанку

Фото: ПриватБанк може підвищити ставку удвічі в разі несплати до 25 числа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк з 1 червня скасував кредитні канікули, які діяли з початку війни. Пільгова ставка кредитування буде діяти тільки у разі сплати до 25 числа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"ПриватБанк відновлює кредитування за кредитними картками і пропонує можливість все літо користуватись грошима за пільговою ставкою, яка складає 1,7%. Для цього достатньо щомісяця вносити обов’язковий платіж вчасно, до 25 числа", - йдеться в повідомлені.

Якщо ж не погасити мінімальний платіж, відсотки нараховуватимуться за стандартними ставками:

  • 3,5% - для карток Універсальна
  • 3,4% - для карток Універсальна Голд

Нагадаємо, державний ПриватБанк вирішив не продовжувати "кредитні канікули", які діяли з 1 березня до 1 червня 2022 року. Водночас банк відновлює активний режим кредитування за кредитними картками та продовжує пільгові умови.

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ПриватБанк