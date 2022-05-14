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Нужно юридическое определение. В США назвали условие признания геноцида украинцев Россией

Фото: временная поверенная в делах США Кристина Квин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США признают геноцид украинцев со стороны России в том случае, если будет дано юридическое определение. Для этого Украина должна обратиться в международный суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на временную поверенную в делах США в Украине Кристину Квин.

"Для того чтобы что-то назвать геноцидом - есть юридическая процедура, есть суды. Не то что я говорю, что такого не будет, но этому нужно дать юридическое определение", - сказала Квин в эфире общенационального телемарафона.

Дипломат напомнила, что ранее президент США Джо Байден назвал совершаемые в Украине российскими военными преступления "очень похожим на геноцид". Однако, по ее словам, Вашингтон не хочет делать выводы до юридического определения.

Мне кажется, что это должен быть международный суд, а также, что за этим решением должны последовать санкции. Но после тех вещей, которые мы видели в Буче, в международный суд (Украине - ред.) нужно обратиться", - добавила Квин.

Напомним, в начале апреля Байден отказался назвать совершенные в Буче российскими военными преступления геноцидом.

Отметим, в конце апреля парламент Канады единогласно признал действия России в отношении украинцев геноцидом.

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