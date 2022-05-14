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Потрібно юридичне визначення. У США назвали умову визнання геноциду українців Росією

Фото: тимчасова повірена в справах США Христина Квін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США визнають геноцид українців з боку Росії в тому випадку, якщо буде дано юридичне визначення. Для цього Україна повинна звернутися до міжнародного суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тимчасову повірену у справах США в Україні Христину Квін.

"Для того, щоб щось назвати геноцидом - є юридична процедура, є суди. Не те що я кажу, що такого не буде, але цьому потрібно дати юридичне визначення", - сказала Квін в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Дипломат нагадала, що раніше президент США Джо Байден назвав скоєні в Україні російськими військовими злочини "дуже схожим на геноцид". Однак, за її словами, Вашингтон не хоче робити висновки до юридичного визначення.

Мені здається, що це повинен бути Міжнародний суд, а також, що за цим рішенням повинні послідувати санкції. Але після тих речей, які ми бачили в Бучі, в міжнародний суд (Україні - ред.) потрібно звернутися", - додала Квін.

Нагадаємо, на початку квітня Байден відмовився назвати скоєні в Бучі російськими військовими злочини геноцидом.

Відзначимо, в кінці квітня парламент Канади одноголосно визнав дії Росії щодо українців геноцидом.

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