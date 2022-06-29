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Что нужно для вступления в ЕС: Зеленский анонсировал публикацию дорожной карты

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание специального документа, где будет отражена пошаговая инструкция Украины для вступления в ЕС. Данные будут доступны каждому украинцу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"У государства будет специальный документ. Четкая карта действий, которую сможет проверить каждый гражданин, что нужно сделать государственным институтам, чтобы мы свою часть пути в ЕС выполнили. Уже 1 июля этот документ будет представлен", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял, что семь требований для вступления в ЕС не должны стать проблемой, ведь Украина сделала гораздо больше.

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Владимир Зеленский