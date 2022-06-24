Зеленский о семи требованиях для членства в ЕС: нас это не пугает, мы выполнили сотни заданий

Украина не должна приуменьшать заслуги перед тем, как стала кандидатом в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

Он отметил, что семь требований для вступления в ЕС не должны стать проблемой, ведь Украина сделала намного больше.

"Разве нас это пугает? Нет. Перед этим мы успешно выполнили сотни таких. Мы точно преодолеем этот путь... Були времена, когда мы не могли вечером взять билет и утром полететь в Европу. Мы стояли в очередях, документы, визы, куча бумажек, которые мы носили в файлике, которые требовали от нас все чиновники, которые никак отчитывались переда нами электронные декларации... однако мы все изменили", - заявил Зеленский.

Президент напомнил о приватизации, земельной реформе, открытых избирательных списках, децентрализации, НАПК, госуслугах в интернете, общем промышленном пространстве, промышленном безвизе, деолигархизации.

Напомним, вчера Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Такое решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе.

Добавим, после этого высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз немедленно запускает процедуру подготовки интеграции Украины.

Отметим, что после получения кандидатства следует этап переговоров между страной-претендентом и членами Евросоюза.

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