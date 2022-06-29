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Що потрібно для вступу в ЄС: Зеленський анонсував публікацію дорожньої карти

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення спеціального документу, де буде відображена покрокова інструкція України для вступу в ЄС. Дані будуть доступні кожному українцю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"У держави буде спеціальний документ. Чітка карта дій, яку зможе перевірити кожен громадянин, що потрібно зробити державним інституціям, щоб ми свою частину шляху до ЄС виконали. Вже 1 липня цей документ буде представлено" - сказав Зеленський.

Раніше Зеленський заявляв, що сім вимог для вступу до ЄС не повинні стати проблемою, адже Україна зробила набагато більше.

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Володимир Зеленський