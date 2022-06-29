Що потрібно для вступу в ЄС: Зеленський анонсував публікацію дорожньої карти

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення спеціального документу, де буде відображена покрокова інструкція України для вступу в ЄС. Дані будуть доступні кожному українцю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського .

"У держави буде спеціальний документ. Чітка карта дій, яку зможе перевірити кожен громадянин, що потрібно зробити державним інституціям, щоб ми свою частину шляху до ЄС виконали. Вже 1 липня цей документ буде представлено" - сказав Зеленський.

Раніше Зеленський заявляв, що сім вимог для вступу до ЄС не повинні стати проблемою, адже Україна зробила набагато більше.

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