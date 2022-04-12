Нужно ли вечером выключать свет во время воздушной тревоги: в Генштабе дали ответ

Сообщается, что учитывая рекомендации Вооруженных сил, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военных администраций, люди сами должны принимать решение выключать свет или нет.

"Когда были обстрелы жилых домов, то где-то были световые маячки и это могло привлечь внимание. Враг абсолютно цинично и целенаправленно нарушал международное гуманитарное право, поэтому и ракеты прилетали и обстрелы были. С целью, чтобы себя обезопасить, есть люди, которые выключают свет. Никто целенаправленно не выключает", - сообщили в Генштабе.

Также отмечается, что в стране действует военное положение и никто не находится в безопасности, если будут ракетные обстрелы или авиабомбардировки.

Однако в Генштабе добавили, что военные придерживаются рекомендаций и в это время выключают свет на объектах.