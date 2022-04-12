Чи потрібно ввечері вимикати світло під час повітряної тривоги: у Генштабі дали відповідь

У Генеральному штабі розповіли, що цілеспрямовано ввечері ніхто світло у будинках не вимикає. Однак зазначається, що військовослужбовці дотримуються цієї рекомендації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Генштабу Українським новинам.
Повідомляється, що з огляду на рекомендації Збройних сил, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військових адміністрацій, люди самі повинні приймати рішення вимикати світло чи ні.
"Коли були обстріли житлових будинків, то десь були світлові маячки і це могло привернути увагу. Ворог абсолютно цинічно та цілеспрямовано порушував міжнародне гуманітарне право, тому й ракети прилітали та обстріли були. З метою, щоб себе убезпечити, є люди, які вимикають світло. Ніхто цілеспрямовано не вимикає", - повідомили у Генштабі.
Також зазначається, що в країні діє воєнний стан і ніхто не перебуває в безпеці, якщо будуть ракетні обстріли або авіабомбардування.
Однак, у Генштабі додали, що військові дотримуються рекомендацій і в цей час вимикають світло на об'єктах.
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