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Что нужно Украине от Запада для победы, кроме оружия: ответ Кулебы

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украина помимо оружия для победы над Россией нуждается в выносливости западных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для France24.

В частности, ему задали вопрос, что еще нужно Украине от Запада, помимо оружия.

"Нам нужна выносливость. Не для нас, у нас есть выносливость. Нам нужна выносливость и у европейцев, и у жителей других стран Запада", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба после слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова о намерениях захватить больше украинских земель обратился к Западу с просьбой ужесточить санкции. По его словам, это в очередной раз доказывает, что Россия не хочет мирных переговоров.

Он также подчеркнул, что санкции Запада должны бить по морской логистике России, которую она задействует в экспорте.

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Дмитрий КулебаЗапад