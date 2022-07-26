Что нужно Украине от Запада для победы, кроме оружия: ответ Кулебы

В частности, ему задали вопрос, что еще нужно Украине от Запада, помимо оружия.

"Нам нужна выносливость. Не для нас, у нас есть выносливость. Нам нужна выносливость и у европейцев, и у жителей других стран Запада", - отметил Кулеба.