Що треба Україні від Заходу для перемоги, крім зброї: відповідь Кулеби

Україна крім зброї для перемоги над Росією потребує витривалості західних партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби для France24.
Зокрема, йому поставили запитання, що ще потрібно Україні від Заходу, крім зброї.
"Нам потрібна витривалість. Не для нас, у нас є витривалість. Нам потрібна витривалість і у європейців, і у жителів інших країн Заходу", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, раніше Кулеба після слів міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про наміри захопити більше українських земель звернувся до Заходу з проханням посилити санкції. За його словами, це в черговий раз доводить, що Росія не хоче мирних переговорів.
Він також підкреслив, що санкції Заходу повинні бити по морській логістиці Росії, яку вона задіє в експорті.
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