Що треба Україні від Заходу для перемоги, крім зброї: відповідь Кулеби

Україна крім зброї для перемоги над Росією потребує витривалості західних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби для France24.

Зокрема, йому поставили запитання, що ще потрібно Україні від Заходу, крім зброї. "Нам потрібна витривалість. Не для нас, у нас є витривалість. Нам потрібна витривалість і у європейців, і у жителів інших країн Заходу", - зазначив Кулеба.