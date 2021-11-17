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"Нужно терпение": у Путина ответили на остановку сертификации "Северного потока-2"

Автор: Сергей Новиков

У президента России Владимира Путина отреагировали на то, что Германия приостановила сертификацию газопровода "Северного потока-2". В Москве считают, что в этом процессе "нужно набраться терпения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, процесс сертификации газопровода будет тяжелым.

"Сертификация "Северного потока-2" - достаточно сложный процесс, это было понятно с самого начала. Компания-оператор выполняет все необходимые требования регулятора. Мы вчера достаточно оперативно видели реакцию компании "Северный поток-2". Будет создаваться новая компания, чтобы требования выполнить", - отметил Песков.

Он подчеркнул, что с самого начала было понятно, что "нужно набраться терпения".

"Как российская сторона мы убеждены, что сам по себе проект важен для Европы. И для нас важен, и для европейских потребителей. Дальше - это уже решение регулятора, мы не можем вмешиваться", - добавил Песков.

Напомним, вчера стало известно, что Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".

Для того, чтобы она возобновилась, Nord Stream 2 создаст в Германии дочернюю компанию.

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Владимир ПутинСеверный поток-2