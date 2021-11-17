"Треба терпіння": у Путіна відповіли на зупинку сертифікації "Північного потоку-2"

За його словами, процес сертифікації газопроводу буде важким.

"Сертифікація "Північного потоку-2" - досить складний процес, це було зрозуміло з самого початку. Компанія-оператор виконує всі необхідні вимоги регулятора. Ми вчора досить оперативно бачили реакцію компанії "Північний потік-2". Буде створюватися нова компанія, щоб вимоги виконати", - зазначив Пєсков.

Він підкреслив, що від початку було зрозуміло, що "треба набратися терпіння".

"Як російська сторона ми переконані, що сам по собі проект важливий для Європи. І для нас важливий, і для європейських споживачів. Далі - це вже рішення регулятора, ми не можемо втручатися", - додав Пєсков.