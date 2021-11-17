ru ua
Ср, 17 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

"Нужно терпение": у Путина ответили на остановку сертификации "Северного потока-2"

Новина українською →
Москва, Среда 17 ноября 2021 12:41
"Нужно терпение": у Путина ответили на остановку сертификации "Северного потока-2" Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

У президента России Владимира Путина отреагировали на то, что Германия приостановила сертификацию газопровода "Северного потока-2". В Москве считают, что в этом процессе "нужно набраться терпения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, процесс сертификации газопровода будет тяжелым.

"Сертификация "Северного потока-2" - достаточно сложный процесс, это было понятно с самого начала. Компания-оператор выполняет все необходимые требования регулятора. Мы вчера достаточно оперативно видели реакцию компании "Северный поток-2". Будет создаваться новая компания, чтобы требования выполнить", - отметил Песков.

Он подчеркнул, что с самого начала было понятно, что "нужно набраться терпения".

"Как российская сторона мы убеждены, что сам по себе проект важен для Европы. И для нас важен, и для европейских потребителей. Дальше - это уже решение регулятора, мы не можем вмешиваться", - добавил Песков.

Напомним, вчера стало известно, что Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".

Для того, чтобы она возобновилась, Nord Stream 2 создаст в Германии дочернюю компанию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Северный поток-2
NEWS
Проездной почти за 3000 гривен: новые тарифы на транспорт в Киеве с 1 января
Проездной почти за 3000 гривен: новые тарифы на транспорт в Киеве с 1 января
DAILY
Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"