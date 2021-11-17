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"Треба терпіння": у Путіна відповіли на зупинку сертифікації "Північного потоку-2"

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Москва, Середа 17 листопада 2021 12:41
"Треба терпіння": у Путіна відповіли на зупинку сертифікації "Північного потоку-2" Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

У президента Росії Володимира Путіна відреагували на те, що Німеччина призупинила сертифікацію газопроводу "Північного потоку-2". У Москві вважають, що в цьому процесі "треба набратися терпіння".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

За його словами, процес сертифікації газопроводу буде важким.

"Сертифікація "Північного потоку-2" - досить складний процес, це було зрозуміло з самого початку. Компанія-оператор виконує всі необхідні вимоги регулятора. Ми вчора досить оперативно бачили реакцію компанії "Північний потік-2". Буде створюватися нова компанія, щоб вимоги виконати", - зазначив Пєсков.

Він підкреслив, що від початку було зрозуміло, що "треба набратися терпіння".

"Як російська сторона ми переконані, що сам по собі проект важливий для Європи. І для нас важливий, і для європейських споживачів. Далі - це вже рішення регулятора, ми не можемо втручатися", - додав Пєсков.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".

Для того, щоб вона відновилася, Nord Stream 2 створить в Німеччині дочірню компанію.

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Володимир Путін Північний потік-2
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