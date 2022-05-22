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Нужно уже сегодня работать на восстановление страны, - Абрамович

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Воскресенье 22 мая 2022 19:56
Нужно уже сегодня работать на восстановление страны, - Абрамович Фото: нардеп Игорь Абрамович (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Верховная рада должна уже сегодня работать на восстановление страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, заместителя председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Игоря Абрамовича, комментируя создание в парламенте депутатской группы "Восстановление Украины".

По словам Абрамовича, избранного сопредседателем группы, цель объединения депутатов - предложить обществу действенный план законодательных решений, необходимых для послевоенного восстановления страны.

"Уже сегодня нужно создавать надлежащие законодательные условия для притока в страну инвестиций, восстановления разрушенной инфраструктуры, обеспечения новых рабочих мест, возвращения украинцев из-за границы и поддержки граждан, в результате войны оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах", - отметил нардеп.

При этом, по мнению политика, синергия от объединения в депутатскую группу позволит депутатам значительно эффективнее воплощать в жизнь все замыслы на благо Украины и украинского народа.

"Наш опыт успешных управленческих решений как в государственном, так и в частном секторах экономики, реализации масштабных инфраструктурных и социальных проектов, налаживания волонтерской деятельности в округах дает нам четкое понимание необходимых первоочередных шагов в данном направлении. Вместе с коллегами сделаем все от нас зависящее, чтобы успешно их реализовать. Все будет Украина", – резюмировал парламентарий.

Напомним, 22 мая в Раде была создана депутатская группа "Восстановление Украины", которую возглавили народные депутаты Игорь Абрамович и Максим Ефимов. Всего в состав группы вошли 17 народных депутатов.

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