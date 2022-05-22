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Потрібно вже сьогодні працювати на відновлення країни, - Абрамович

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Неділя 22 травня 2022 19:56
Потрібно вже сьогодні працювати на відновлення країни, - Абрамович Фото: нардеп Ігор Абрамович (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Верховна рада повинна вже сьогодні працювати на відновлення країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, заступника голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ігоря Абрамовича, коментуючи створення в парламенті депутатської групи "Відновлення України".

За словами Абрамовича, якого обрано співголовою групи, ціль об’єднання депутатів - запропонувати суспільству дієвий план законодавчих рішень, необхідних для післявоєнного відновлення країни.

"Вже сьогодні потрібно створювати належні законодавчі умови для притоку в країну інвестицій, відбудови зруйнованої інфраструктури, забезпечення нових робочих місць, повернення українців з-за кордону та підтримки громадян, які внаслідок війни опинилися у складних життєвих обставинах", - відмітив нардеп.

При цьому, на переконання політика, синергія від об’єднання в депутатську групу дозволить депутатам значно ефективніше втілювати в життя всі задуми на благо України та українського народу.

"Наш досвід успішних управлінських рішень як в державному, так і в приватному секторах економіки, реалізації масштабних інфраструктурних й соціальних проектів, налагодження волонтерської діяльності в округах дає нам чітке розуміння необхідних першочергових кроків у даному напрямку. Разом з колегами зробимо все від нас залежне, щоб успішно їх реалізувати. Все буде Україна", - резюмував парламентар.

Нагадаємо, 22 травня в Раді була створена депутатська група "Відновлення України", яку очолили народні депутати Ігор Абрамович і Максим Єфімов. Всього до складу групи увійшли 17 народних депутатів.

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