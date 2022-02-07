Нужно ли отменить призыв в армию: мнение экспертов

Как пояснил изданию военный аналитик Николай Белесков, в современном виде призыв не является каким-то важным инструментом.

"Дважды в год призывают где-то 10-12 тысяч, это не критическая цифра. Человек, который решил связать себя с военной службой, подписать контракт, обучить базовые навыки за определенное время - это не проблема. Идея о том, что это какой-то мобилизационный резерв, поэтому надо сохранить призыв - не убедительна", - рассказал он.

По словам эксперта, переход на исключительно профессиональную армию при базовой подготовке на добровольной основе для всех желающих - это компенсирует.

"В армии должны остаться исключительно мотивированные люди, которые качественно будут знать свое дело. Но опираясь на базовую подготовку, можно будет пополнить наши силы. Это не ударит по нашей боеспособности и способностям. На то, чтобы заменить это количество "срочников" на контрактников, нужны будут дополнительные ресурсы", - отметил Бєлєсков.

Вместе с тем, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что призыв должен превратиться в общую базовую военную подготовку. для всех, как парней, так и девушек.

"Это должна быть очень интенсивная короткая базовая военная подготовка по четким стандартам - два месяца. С использованием современных передовых методик подготовки военных, с использованием тренажеров, передовых методик психологической подготовки, тактической, медицинской и т. д.", - отметил Самусь.

Он утверждает, что смысла строевой службы сейчас нет.

"Срочники не принимают участия в боевых действиях, то есть для командира они не члены экипажа, нет смысла их готовить вместе с теми бойцами, которые потом пойдут на ротацию в зону боевых действий", - резюмировал эксперт.

Подробнее о том, почему власть пошла на отказ от "срочки" и как это повлияет на обороноспособность страны - в материале РБК-Украина.