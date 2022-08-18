ua ru
Чт, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Потрібно знайти найкоротший шлях. Ердоган хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів

Новость на русском →
Львів, Четвер 18 серпня 2022 19:36
Потрібно знайти найкоротший шлях. Ердоган хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Туреччина вірить в те, що повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, завершиться за столом переговорів.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у Львові.

Як розповів Ердоган, під час сьогоднішньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем обговорювалися кроки для завершення війни. Він сподівається, що "позитивну атмосферу" від угоди про експорт зерна можна "трансформувати" у постійний мир між Україною та РФ.

"Особисто я вірю в те, що війна врешті-решт закінчиться за столом переговорів. По суті, пан Зеленський і пан Гутерреш погоджуються з цим. Вся річ у тому, щоб визначити найкоротший і найсправедливіший шлях до столу переговорів", - заявив Ердоган.

Турецький лідер також зазначив, що вважає можливим реанімацію переговорів між Україною та РФ на тих параметрах, які були сформовані у березні під час зустрічі у Стамбулі.

"Ми готові знову відіграти роль фасилітатора чи посередника, щоб надати всі види підтримки для досягнення цієї мети", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні у Львові відбулася зустріч лідерів України, Туреччини та ООН.

Додамо, напередодні американське агентство Reuters звинувачувало Ердогана у тому, що він намагається використати питання переговорів між Україною та РФ у рамках своєї передвиборчої кампанії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Турция Реджеп Тайіп Ердоган Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський назвав єдину умову для переговорів з РФ
Зеленський назвав єдину умову для переговорів з РФ
DAILY
Віктор Ляшко: Робота медиків в окупації не буде вважатися колабораціонізмом
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Ляшко: Робота медиків в окупації не буде вважатися колабораціонізмом