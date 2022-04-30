Так нужно. В Генштабе объяснили "умолчание" успехов ВСУ в войне с РФ

"Почему? Потому что враг после ваших публикаций начинает их снова атаковать. Враг чувствителен к публичности. После победы объясню причины. Когда ВСУ надежно закрепится на рубеже - от вас никто не будет это скрывать. Сразу будет официально уведомлено", – заверила она.

По словам Маляр, эти досадные инциденты уже были, когда освобождали Киевскую область.

"Тогда мы официально занимали сдержанную позицию, потому что командованию операцией нужна была тишина по поводу продвижения наших войск вперед", - говорит она.

Маляр подчеркнула, что все, что публично говорит Генштаб, направлено на выполнение оборонного замысла.

"Но даже под моими видео неравнодушные люди и добровольцы писали в комментах - "почему же Маляр умалчивает, что такое село уже наше?". Отвечаю - потому что нашим ВСУ так нужно - чтобы во время военной операции была информационная тишина", - пояснила замминистра.