Нужно дальше давить на РФ: МИД сделал заявление к годовщине агрессии России против Грузии

Министерство иностранных дел Украины сделало заявление к годовщине агрессии России против Грузии. Абхазия и Цхинвальский регион/Южная Осетия длительное время находятся под российской оккупацией.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу МИД .

Украина подтверждает свою последовательную и решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также преданность стратегическому партнерству между нашими государствами.

"Российская Федерация несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях и должна немедленно обеспечить беспрепятственный доступ к ним международных гуманитарных и правозащитных организаций. Призываем международное сообщество продолжить оказывать давление на Российскую Федерацию", - говорится в заявлении.