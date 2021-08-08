Потрібно далі тиснути на РФ: МЗС зробило заяву до річниці агресії Росії проти Грузії

Міністерство закордонних справ України зробило заяву до річниці агресії Росії проти Грузії. Абхазія і Цхінвальський регіон/Південна Осетія тривалий час знаходяться під російською окупацією.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу МЗС .

Україна підтверджує свою послідовну і рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також відданість стратегічному партнерству між нашими державами.

"Російська Федерація несе повну відповідальність за складну гуманітарну ситуацію на окупованих територіях і має негайно забезпечити безперешкодний доступ до них міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій. Закликаємо міжнародну спільноту продовжити чинити тиск на Російську Федерацію", - йдеться у заяві.