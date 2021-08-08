RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Потрібно далі тиснути на РФ: МЗС зробило заяву до річниці агресії Росії проти Грузії

Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство закордонних справ України зробило заяву до річниці агресії Росії проти Грузії. Абхазія і Цхінвальський регіон/Південна Осетія тривалий час знаходяться під російською окупацією.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС.

Україна підтверджує свою послідовну і рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також відданість стратегічному партнерству між нашими державами.

"Російська Федерація несе повну відповідальність за складну гуманітарну ситуацію на окупованих територіях і має негайно забезпечити безперешкодний доступ до них міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій. Закликаємо міжнародну спільноту продовжити чинити тиск на Російську Федерацію", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, США та ще шість країн закликали Росію скасувати визнання окупованих районів Грузії.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГрузіяРосійська ФедераціяУкраїна