Потрібно далі тиснути на РФ: МЗС зробило заяву до річниці агресії Росії проти Грузії

Міністерство закордонних справ України зробило заяву до річниці агресії Росії проти Грузії. Абхазія і Цхінвальський регіон/Південна Осетія тривалий час знаходяться під російською окупацією.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС.
Україна підтверджує свою послідовну і рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також відданість стратегічному партнерству між нашими державами.
"Російська Федерація несе повну відповідальність за складну гуманітарну ситуацію на окупованих територіях і має негайно забезпечити безперешкодний доступ до них міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій. Закликаємо міжнародну спільноту продовжити чинити тиск на Російську Федерацію", - йдеться у заяві.