"Нужна воля Украины". Генсек ОДКБ предлагает ввести "миротворцев" на Донбасс

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась предлагает ввести "миротворцев" организации на Донбасс. По его словам, для этого нужна добрая воля Украины и мандат Совбеза ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью для Reuters .

"Гипотетически можно себе это представить, если бы была добрая воля со стороны Украины - это ведь их территория - если бы был мандат Совбеза ООН, и если бы такое решение было поддержано всеми нашими правительствами", - заявил Зась.

По его словам, он не верит, в то, что ситуация на Донбассе вернется в прежнее состояние, поэтому сторонам нужно садиться за стол переговоров и договариваться.

"Это новая реальность", - добавил Зась.

Отметим, ОДКБ опирается на вооруженные силы шести ее членов: России, Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. ОДКБ имеет 17-тысячный контингент в постоянной готовности и специализированные "миротворческие силы" численностью почти 4 000 человек.

Сегодня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook заявил, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские военные и спецслужбы готовят теракты, жертвами которых будут мирные жители.

"Враг стремится использовать это как повод для обвинения и введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ под видом "миротворцев", - добавил он.