ru ua
Сб, 19 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Нужна воля Украины". Генсек ОДКБ предлагает ввести "миротворцев" на Донбасс

Новина українською →
Москва, Суббота 19 февраля 2022 20:50
"Нужна воля Украины". Генсек ОДКБ предлагает ввести "миротворцев" на Донбасс Фото: генсек ОДКБ Станислав Зась (odkb-csto.org)
Автор: Александр Мороз

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась предлагает ввести "миротворцев" организации на Донбасс. По его словам, для этого нужна добрая воля Украины и мандат Совбеза ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью для Reuters.

"Гипотетически можно себе это представить, если бы была добрая воля со стороны Украины - это ведь их территория - если бы был мандат Совбеза ООН, и если бы такое решение было поддержано всеми нашими правительствами", - заявил Зась.

По его словам, он не верит, в то, что ситуация на Донбассе вернется в прежнее состояние, поэтому сторонам нужно садиться за стол переговоров и договариваться.

"Это новая реальность", - добавил Зась.

Отметим, ОДКБ опирается на вооруженные силы шести ее членов: России, Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. ОДКБ имеет 17-тысячный контингент в постоянной готовности и специализированные "миротворческие силы" численностью почти 4 000 человек.

Сегодня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook заявил, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские военные и спецслужбы готовят теракты, жертвами которых будут мирные жители.

"Враг стремится использовать это как повод для обвинения и введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ под видом "миротворцев", - добавил он.

Напомним, в январе 2022 года ОДКБ впервые в своей истории применила механизм "миротворцев", направив военных нескольких стран в Казахстан для поддержания порядка на фоне протестов и крупной антитеррористической операции.

После вывода войск из Казахстана в России оценили вероятность нового применения ОДКБ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Обострение на Донбассе
NEWS
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти