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"Треба воля України". Генсек ОДКБ пропонує ввести "миротворців" на Донбас

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Москва, Субота 19 лютого 2022 20:50
"Треба воля України". Генсек ОДКБ пропонує ввести "миротворців" на Донбас Фото: генсек ОДКБ Станіслав Зась (odkb-csto.org)
Автор: Олександр Мороз

Генеральний секретар Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) Станіслав Зась пропонує ввести "миротворців" організації на Донбас. За його словами, для цього треба добра воля України і мандат Радбезу ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю для Reuters.

"Гіпотетично можна собі це уявити, якби була добра воля з боку України - це ж їхня територія - якби був мандат Радбезу ООН, і якби таке рішення було підтримано всіма нашими урядами", - заявив Зась.

За його словами, він не вірить, в те, що ситуація на Донбасі повернеться в колишній стан, тому сторонам треба сідати за стіл переговорів і домовлятися.

"Це нова реальність", - додав Зась.

Зазначимо, ОДКБ спирається на збройні сили шести її членів: Росії, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизії і Таджикистану. ОДКБ має 17-тисячний контингент у постійній готовності та спеціалізовані "миротворчі сили" чисельністю майже 4 000 осіб.

Сьогодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook заявив, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей російські військові та спецслужби готують теракти, жертвами яких будуть мирні жителі.

"Ворог прагне використати це як привід для звинувачення та запровадження регулярних підрозділів збройних сил РФ під виглядом "миротворців", - додав він.

Нагадаємо, у січні 2022 року ОДКБ вперше у своїй історії застосувала механізм "миротворців", направивши військових кількох країн до Казахстану для підтримки порядку на тлі протестів та антитерористичної операції.

Після виведення військ з Казахстану в Росії оцінили ймовірність нового застосування ОДКБ.

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