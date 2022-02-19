"Треба воля України". Генсек ОДКБ пропонує ввести "миротворців" на Донбас

Генеральний секретар Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) Станіслав Зась пропонує ввести "миротворців" організації на Донбас. За його словами, для цього треба добра воля України і мандат Радбезу ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю для Reuters .

"Гіпотетично можна собі це уявити, якби була добра воля з боку України - це ж їхня територія - якби був мандат Радбезу ООН, і якби таке рішення було підтримано всіма нашими урядами", - заявив Зась.

За його словами, він не вірить, в те, що ситуація на Донбасі повернеться в колишній стан, тому сторонам треба сідати за стіл переговорів і домовлятися.

"Це нова реальність", - додав Зась.

Зазначимо, ОДКБ спирається на збройні сили шести її членів: Росії, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизії і Таджикистану. ОДКБ має 17-тисячний контингент у постійній готовності та спеціалізовані "миротворчі сили" чисельністю майже 4 000 осіб.

Сьогодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook заявив, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей російські військові та спецслужби готують теракти, жертвами яких будуть мирні жителі.

"Ворог прагне використати це як привід для звинувачення та запровадження регулярних підрозділів збройних сил РФ під виглядом "миротворців", - додав він.