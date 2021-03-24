UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Нужна не везде. Минздрав уточнил ограничения по маскам в "красной" зоне

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление об ограничениях, которых следует придерживаться в "красной" зоне. В частности, в правительстве уточнили, где именно необходимо носить маски.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, масочный режим не предусмотрен в парках и скверах.

Однако он обязателен в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общественного пользования - при условии, что нет возможности соблюсти дистанцию не менее одного метра.

Напомним, что Кабмин ужесточил правила нахождения граждан на территориях общего пользования в регионах "красной" зоны. Таким образом, граждане обязаны соблюдать масочный режим.

При этом заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко заявил, что носить маску необходимо в лишь тех мест, где нет возможности соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Кроме того, полиция пока не планирует сразу штрафовать граждан, которые будут нарушать требование по ношению масок на улице и в парках в "красной" зоне карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинымаскаКарантин
Читайте также
В Ровно ужесточают карантин: список ограничений
Выплаты ФОПам за карантин: кто и когда получит помощь
Прогноз погоды