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Потрібна не скрізь. МОЗ уточнив обмеження по маскам в "червоній" зоні

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України вніс зміни в постанову про обмеження, яких слід дотримуватися в "червоній" зоні. Зокрема, в уряд уточнили, де саме необхідно носити маски.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Так, масковий режим не передбачений у парках і скверах.

Проте він обов'язковий у закладах охорони здоров'я та освіти, підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та інших територіях загального користування - за умови, що немає можливості дотриматися дистанцію не менше одного метра.

Нагадаємо, що Кабмін посилив правила перебування громадян на територіях загального користування в регіонах "червоної" зони. Таким чином, громадяни зобов'язані дотримувати масковий режим.

При цьому заступник мера Києва Володимир Бондаренко заявив, що носити маску необхідно лише тих місць, де немає можливості дотримуватися соціальну дистанцію в півтора метра.

Крім того, поліція поки не планує одразу штрафуватимуть громадян, які будуть порушувати вимога щодо носіння масок на вулиці і в парках в "червоній" зоні карантину.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнимаскаКарантин
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