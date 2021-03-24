В КГГА объяснили требование носить маски в парках: только если нельзя соблюдать дистанцию
В Киевской городской государственной администрации разъяснили требование носить маски в парках и на улице в регионах "красной" зоны. Такое требование касается лишь тех мест, где нет возможности соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко.
По его словам, сегодня Министерство здравоохранения разъяснило местной власти данное требование.
"Данное ограничение внедрено для улиц, на которых невозможно соблюдать дистанцию. То есть, когда мы говорим о том, что невозможно находиться от другого человека на расстоянии минимум 1,5 метра, тогда мы обязаны надеть средство индивидуальной защиты", - пояснил Бондаренко.
Ранее РБК-Украина писало, что полиция пока не планирует сразу штрафовать граждан, которые будут нарушать требование по ношению масок на улице и в парках в "красной" зоне карантина.
Напомним, по состоянию на 24 марта в "красной" зоне карантина находятся Киев и еще восемь областей. Кроме этого Николаевская, Тернопольская и Черкасская области на грани попадания в это зону.