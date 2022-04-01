Нужна "серьезная деэскалация". У Байдена не видят условий для переговоров с Путиным

Директор Белого дома по связям с общественностью Кейт Бедингфилд заявила, что президент США Джо Байден "не планирует" разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. Нужна "серьезная деэскалация".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"В настоящее время (планов на разговор - ред.) нет. Нам было совершенно ясно, что любое возобновление дипломатии на этом уровне потребует от россиян серьезной демонстрации серьезной деэскалации, а мы этого не видели", - заявила она.

Ранее в Белом доме рассказали, что говорить о встрече Байдена и президента РФ Владимира Путина будет возможно только после ощутимой деэскалации в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.