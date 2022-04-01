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Потрібна "серйозна деескалація". У Байдена не бачать умов для переговорів з Путіним

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Директор Білого дому зі зв'язків з громадськістю Кейт Бедінгфілд заявила, що президент США Джо Байден "не планує" розмовляти з президентом Росії Володимиром Путіним. Потрібна "серйозна деескалація".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"В даний час (планів на розмову-ред.) немає. Нам було абсолютно ясно, що будь - яке відновлення дипломатії на цьому рівні вимагатиме від росіян серйозної демонстрації серйозної деескалації, а ми цього не бачили", - заявила вона.

Раніше в Білому домі розповіли, що говорити про зустріч Байдена і президента РФ Володимира Путіна буде можливо тільки після відчутної деескалації в Україні.

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Джозеф Байден