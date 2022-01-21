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Нужна поддержка Запада: эксперт о рисках для госдолга Украины из-за агрессии РФ

Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Если риски военной эскалации продлятся несколько месяцев, Украине может потребоваться финансовая помощь. Подобный жест сейчас стал бы не только экономической подушкой безопасности, но и политическим сигналом, что Украина может рассчитывать на реальную поддержку Запада.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ".

"Украина не выдержит так долго под давлением, да и не нужно ей это делать. Если Запад не способен решить вопросы с Россией, значит, придется активнее помогать Украине", - считает глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

Как отмечается в материале, помимо санкций и политического давления на РФ, западные партнеры уже сейчас могут помочь Украине с размещением еврооблигаций, предоставив свои гарантии по выплате этого долга. Тем более что такой инструмент США уже использовали в 2014-2016 годах, позволив Украине занять под исторически низкий процент и протянув ей руку в сложное время. К слову, те выпуски облигаций правительство уже успешно погасило.

Напомним, директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин заявил, что Украина в январе 2022 года временно потеряла доступ к внешним рынкам капитала. Это произошло из-за роста геополитического напряжения и роста уровня ставок. По его словам, на внешних рынках доходность украинских ОВГЗ достигла двузначных стрессовых уровней.

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