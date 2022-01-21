RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Потрібна підтримка Заходу: експерт про ризики для держборгу України через агресію РФ

Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Якщо ризики військової ескалації триватимуть кілька місяців, Україні може знадобитися фінансова допомога. Подібний жест зараз став би не тільки економічною подушкою безпеки, а й політичним сигналом, що Україна може розраховувати на реальну підтримку Заходу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гра на нервах. До чого призвела паніка інвесторів через загрозу вторгнення РФ".

"Україна не витримає так довго під тиском, та й не потрібно їй це робити. Якщо Захід не здатний вирішити питання з Росією, значить, доведеться активніше допомагати Україні", - вважає глава аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

Як наголошується в матеріалі, крім санкцій і політичного тиску на РФ, західні партнери вже зараз можуть допомогти Україні з розміщенням єврооблігацій, надавши свої гарантії по виплаті цього боргу. Тим більше що такий інструмент США вже використовували у 2014-2016 роках, дозволивши Україні зайняти під історично низький відсоток і простягнувши їй руку в складний час. До слова, ті випуски облігацій уряд вже успішно погасив.

Нагадаємо, директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін заявив, що Україна в січні 2022 року тимчасово втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу. Це сталося через зростання геополітичної напруги і зростання рівня ставок. За його словами, на зовнішніх ринках прибутковість українських ОЗДП досягла двозначних стресових рівнів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України